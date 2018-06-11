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Расширили перечень оказываемых услуг МФЦ Королева
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июня 2018, 16:07
Как сказал глава Королева Александр Ходырев, в многофункциональных центрах подмосковного Королева возросло количество оказываемых услуг, теперь там можно получить льготную транспортную карту и заменить водительское удостоверение.
Ходырев также сообщил, что также в любом отделении МФЦ Королева можно заменить водительское удостоверение. Для оформления необходимо предоставить: старое водительское удостоверение, паспорт, свидетельство о заключении брака или о перемене имени, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины. Её можно оплатить сразу в МФЦ в специализированных терминалах.
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