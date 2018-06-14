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2 лесопарка Балашихи очистили от мусора после жалоб жителей
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Общество — 14 Июня 2018, 10:43
Как информируется на портале «Добродел», после жалоб жителей подмосковной Балашихи в Кучинском и Озерном лесопарках городского округа убрали мусор.
На портале «Добродел» на навалы мусора в Кучинском и Озерном лесопарках пожаловались жители Балашихи . Администрация городского округа рассмотрела обращения.
Глава городского округа Сергей Юров ранее говорил о том, что субботники в лесопарках Балашихи будут проходить ежемесячно до октября, всех тех кто желает приглашают присоединиться к уборке.
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