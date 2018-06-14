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Завершили реконструкцию моста через реку Велинку в Подмосковье досрочно
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июня 2018, 10:47
Как сказано в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль», реконструкция моста через реку Велинку в Подмосковье завершена досрочно, на 5 месяцев раньше срока, в ходе работ заменили конструктивные элементы, ряд опор и смонтировали новое пролетное строение.
Еще в 1972 году был построен мост через Велинку . За время эксплуатации конструктивные элементы сооружения практически исчерпали свой ресурс. Для обеспечения безопасного проезда по этому участку трассы М-5 был разработан проект полной реконструкции моста.
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