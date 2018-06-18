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На подмосковном заводе «Дулевский фарфор» изготовили около 10 000 фигурок волка Забиваки
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Общество — 18 Июня 2018, 11:07
Как рассказал РИАМО председатель ПК «Дулевский фарфор» Петр Сивов, на подмосковном заводе «Дулевский фарфор» изготовили около 10 000 фарфоровых скульптур официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 волка Забиваки.
Сивов также сообщил о том, что повышенным спросом пользуется фигурка Забиваки в позе «Удар по мячу».
Кроме скульптур Забиваки на заводе были изготовлены чайные пары, чайники, сувенирные настенные тарелки, сувенирные самовары и елочные игрушки-шары с символикой мундиаля.
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