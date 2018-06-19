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Сдали ЕГЭ на 100 баллов 2 школьника из Балашихи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2018, 10:34
Как сказано в сообщении пресс-службы администрации городского округа, 2 выпускника школ Балашихи сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов.
Виктория Воинкова планирует поступить в Московский физико-технический институт или в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Артем Басилая идет на золотую медаль, собирается поступать в Московский государственный университет имени Ломоносова или в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
В прошлом году выпускник балашихинского лицея Александр Вильман получил высший бал на ЕГЭ сразу по трем предметам: математике, русскому языку, информатике.
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