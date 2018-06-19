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Будет работать только на выход из‑за матча ЧМ во вторник вестибюль станции метро «Спартак»
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Общество — 19 Июня 2018, 10:42
Как информируется в Twitter-аккаунте Московского метрополитена, северный вестибюль станции столичной подземки «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии во вторник временно будет работать только на выход из-за матча чемпионата мира по футболу, при необходимости такие же ограничения коснутся южного вестибюля станции «Тушинская».
В связи с проведением матча во вторник запрещено движение без пропуска по следующим улицам на северо-западе столицы: проезд Стратонавтов, Волоколамский проезд,
разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик.
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