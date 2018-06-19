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Попросила отремонтировать подъезд в одном из домов на Быковской улице жительница Подольска
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Общество — 19 Июня 2018, 10:44
Как расказывавет корреспондент «РИАМО в Подольске», жительница подмосковного Подольска попросила представителей администрации округа отремонтировать подъезд и провести капитальный ремонт в одном из домов на Быковской улице.
18 июня в культурно-досуговом центре «Молодежный» Подольска состоялся ежеквартальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие директор МБУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, представители Госжилинспекции Московской области, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, ООО «МосОблЕИРЦ», совета депутатов округа и многие другие. В ходе мероприятия жительница округа попросила представителей администрации отремонтировать подъезд и провести работы по капитальному ремонту в доме №7 по улице Быковская.
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