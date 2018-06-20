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21 июня временно отключат горячую воду в 9 домах Подольска
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Общество — 20 Июня 2018, 10:32
Как информируется на сайте МУП «СЕЗ», 21 июня в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отключат горячую воду в 9 многоквартирных домах из-за работ на центральном тепловом пункте.
Как сказано в сообщении, - «В связи с проведением работ на ЦТП №1 (центральном тепловом пункте - ред.), двадцать первого июня будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Климовск по следующим адресам: улица Октябрьская площадь, дом №5; Симферопольская, в домах №№15, 17, 19, 19А, 21».
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