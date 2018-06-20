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20 июня в РИАМО пройдет пресс‑конференция по благоустройству общественных пространств
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2018, 10:44
Пресс-конференция начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области – главного административно-технический инспектора Московской области Татьяны Витушевой пройдет 20 июня, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).
На пресс-конференции будут озвучены результаты деятельности Госадмтехнадзора, которые направлены на обеспечение порядка и комфорта в общественных пространствах Московской области – парках, площадях, скверах, тротуарах, дворах, улицах, детских площадках, переулках.
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