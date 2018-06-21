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В Подмосковье подарят «кусочек России» на день рождения Лионелю Месси
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июня 2018, 10:39
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, аргентинский футболист Лионель Месси, тренирующийся вместе с национальной сборной в Подмосковье, получит в качестве подарка на день рождения торт весом 3,5 килограмма и копию Кубка мира, которая изготовлена из гжели.
24 июня, в предстоящее воскресенье, в Бронницах отметят день рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболисту исполнится 31 год. Подмосковный город тщательно подготовился к этому событию и придумал подарок для спортсмена.
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