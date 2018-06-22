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Свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне зажгли в Люберцах
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Общество — 22 Июня 2018, 11:06
Как рассказал глава муниципалитета на своей странице в Instagram Владимир Ружицкий, в городском округе Люберцы прошла всероссийская акция «22 июня ровно в 4 часа... Зажги свою свечу», во время которой жители зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Ружицкий также сообщил, что в этот день ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Миллионы погибших и раненых, разрушенные города и сожженные села, застывшие слезы на глазах матерей.
От часовни Всех Святых на Октябрьском проспекте к мемориалу «Вечный огонь» проследовало шествие , где участники акции возложили цветы и зажгли символические свечи памяти у памятника Воину-освободителю.
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