22июня 2018
пятница
|
Получили 30 новых автобусов Подмосковные Химки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Июня 2018, 11:08
Как сказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, в первом квартале 2018 года транспортный парк в подмосковных Химках пополнился тридцатью новыми автобусами, 5 из которых принадлежат к большому классу.
Глава муниципалитета сообщил о том, что на территории городского округа актуализирован реестр социальной инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках программы «Доступная среда». Благодаря этому все объекты здравоохранения, образования и спорта в Химках имеют собственный паспорт доступности.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры