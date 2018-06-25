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Рассказали подросткам о правилах езды на мопедах полицейские в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Июня 2018, 11:11
Как рассказала «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская, инспектор отделения по делам несовершеннолетних и сотрудники ОГИБДД УМВД России в рамках проведения комплексного профилактического мероприятия «Курорт» провели акцию «Безопасные каникулы» .
На парковке гипермаркета «Глобус» акцию провели полицейские. Её целью стали предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, профилактика и предупреждение подросткового травматизма на дорогах летом.
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