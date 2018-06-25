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Троим детям‑сиротам глава Люберец вручил ключи от новых квартир
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Общество — 25 Июня 2018, 11:19
Как сообщает корреспондент «РИАМО в Люберцах», глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил ключи от новых квартир в поселке Красково троим детям-сиротам .
Церемония вручения состоялась 25 июня на оперативном совещании в администрации муниципалитета.
Ружицкий сказал, что с 2008 года детям-сиротам в Люберцах предоставлено 164 квартиры. В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей» в 2018 году планируется обеспечить жильем двадцать восемь человек. На приобретение квартир запланировано выделить денежные средства в размере 106, 3 миллионов рублей, они поступят из федерального и областного бюджетов.
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