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Почти 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2018, 11:14
Как известно по данным сервиса «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром во вторник отменили и задержали почти тридцать рейсов.
Так, во «Внукове» 4 рейса задержано, один отменен. В «Домодедове» задержали 7 рейсов, 8 отменили, в «Шереметьеве» задержали 6 рейсов. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.
26 июня в Подмосковье и Москве ожидается сухая и по-настоящему летняя погода с температурой до плюс 26 градусов. Ветер в течение дня будет слабым.
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