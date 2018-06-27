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Ко Дню семьи, любви и верности в ДК Подольска проведут мастер‑класс и конкурсы
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Общество — 27 Июня 2018, 11:18
Как информируется на сайте культурного учреждения, 8 июля в доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска состоится праздник ко Дню семьи, любви и верности, в ходе которого для гостей организуют мастер-класс и конкурсы.
Также, на мероприятии будет организована фотозона. Начнется праздник в 14:00, вход свободный.
8 июля с 2008 года отмечается в России Всероссийский День семьи, любви и верности в день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.
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