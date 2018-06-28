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В Подольске 2 и 9 июля пройдут открытые уроки по йоге
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Общество — 28 Июня 2018, 10:58
Как информируется в группе «Йога-студия «Шанти» в Подольске» в соцсети «ВКонтакте», жители подмосковного Подольска 2 и 9 июля смогут посетить открытые уроки по йоге-стретчингу.
В сообщении сказано, - «В Подольске пройдут открытые уроки по йоге-стретчингу 2 и 9 июля с 18:15 до 19:45. Йога-стретчинг является одним из направлений йоги, в котором основной упор сделан на развитие гибкости. Занятие будет проходить на протяжении 1,5 часов и подойдет для всех желающих любого уровня подготовки» .
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