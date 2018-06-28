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О вреде наркотиков полицейские рассказали воспитанникам одного из лагерей Подольска
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Общество — 28 Июня 2018, 11:01
По данным на сайте Главного управления МВД России по Московской области, сотрудники полиции в Подольске рассказали воспитанникам одного из детских лагерей о вреде наркотиков и ответственности за их хранение в рамках акции «Мы выбираем жизнь!».
Совместно с членом общественного совета при УМВД Олегом Лебедевым сотрудники УМВД России по Подольску провели акцию «Мы выбираем жизнь!» с учащимися Школы молодых журналистов на базе одного из детских лагерей, акция была приурочена к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Цель акции – напоминание подросткам о вреде алкоголизма, табакокурения, об ответственности за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств.
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