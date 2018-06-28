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Планируют потратить более 4 млн руб на капремонт аудиторий и помещений РГУТИС в Подольске
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Общество — 28 Июня 2018, 11:05
Как информируется на сайте госзакупок, в Подольске планируют потратить более 4 миллионов рублей на капремонт аудиторий и помещений Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС).
По данным технического задания, которое опубликовано на сайте, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) «Российский государственный университет туризма и сервиса» опубликовало заявку на капитальный ремонт аудиторий и помещений левого крыла третьего этажа в Подольске. Начальная (максимальная) цена контракта – 4 330 181,25 рублей. Источником финансирования является субсидия на выполнение государственного задания. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 23 июля.
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