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В музее «Мелихово» исправят ошибки 50‑летней давности при восстановлении дома Чехова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июня 2018, 10:47
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константин Бобков, реставраторы исправят ошибки, которые допущены при восстановлении главного дома подмосковного музея-заповедника «Мелихово» в 1960-х годах, и избавят помещение от сырости.
Реставрация затронет только главный дом и будет проходить до конца 2018 года. На это время экспозицию дома временно переместили в театрально-выставочный зал. Для гостей придумали альтернативные активности,сам музей продолжит работу в обычном режиме.
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