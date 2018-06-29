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Привела в порядок жилой дом после жалобы жильцов УК из Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июня 2018, 10:49
По данной информации представленной на сайте надзорного ведомства, по предписанию Госжилинспекции управляющая компания из городского округа Красногорск благоустроила многоквартирный жилой дом.
Ранее в ходе осмотра многоквартирного дома государственные жилищные инспекторы зафиксировали нарушение тепловой изоляции труб центрального отопления в техподполье, обрушение облицовочной плитки на входных группах, нарушение окрасочного слоя на одной из балконных плит.
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