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В подмосковном Орехово‑Зуеве обнаружили боеприпас времен ВОВ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июня 2018, 10:52
По данным, которые опубликованы на сайте регионального главка МЧС России, стало известно, что реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Орехово-Зуеве, угрозы жизни и деятельности населения нет.
В сообщение сказано, - «От диспетчера ЕДДС городского округа Орехово-Зуево поступило сообщение об обнаружении реактивного 132-миллиметрового снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД Орехово-Зуево» .
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