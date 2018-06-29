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В Подмосковье европейские судьи выберут лучших коров и птиц редких пород на выставке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Июня 2018, 10:55
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области,29 июня выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2018» состоится в Ленинском районе , на ней покажут разные породы коров из подмосковных хозяйств, а также редкие виды сельскохозяйственных птиц.
В выставке планируют участвовать более тридцать пять сельскохозяйственных предприятий. Оценивать животных на «Звездах Подмосковья» традиционно будут европейские судьи международного класса.
В рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения специалистов хозяйств в номинациях «Селекционер Подмосковья-2018», «Ветеринарный врач Подмосковья-2018», «Зоотехник Подмосковья-2018», «Бригадир Подмосковья-2018».
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