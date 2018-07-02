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Горячая линия по коррупции заработает в Подмосковье с 02 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2018, 11:23
По данным на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области , жители Подмосковья с 02 июля смогут получить консультации или направить жалобы по горячей линии по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны гражданских служащих.
В сообщении сказано, - «В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правового просвещения и консультирования федеральных государственных служащих управления по вопросам противодействия коррупции в период со 2 июля по 20 июля 2018 года действует горячая линия».
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