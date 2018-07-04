04июля 2018
среда
|
Около 1300 спасателей разъясняют жителям Подмосковья правила пожарной безопасности
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Июля 2018, 11:33
Как сказано в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, во время пожароопасного периода в Подмосковье более 1300 спасателей и добровольцев ведут разъяснительную работу с населением в части соблюдения правил пожарной безопасности.
В частности, местным жителям рассказывают о правилах содержания территории, соблюдении требований пожарной безопасности в быту, о важности оборудования жилых помещений, частных строений автономными пожарными извещателями и первичными средствами пожаротушения. Жители получают базовые знания о действиях во время пожара,а также об оказании помощи тем кто пострадал.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +13 +15 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры