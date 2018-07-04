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8 июля автомобильные гонки, турниры по футболу и BMX пройдут на фестивале в Жуковском
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Общество — 4 Июля 2018, 12:04
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации горокруга, 8 июля в подмосковном Жуковском пройдет фестиваль «Движение», который впервые объединит спортивные и творческие площадки, специально для участников проведут турниры по футболу и BMX, автомобильные гонки, игры в большие шахматы и уличную дженгу, мастер-классы и детскую анимацию.
В 13:00 торжественное открытие фестиваля начнется на сцене у входа в парк культуры и отдыха. Основные праздничные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Метеор», на площади у мемориала «Вечный огонь», а также в скейт-парке на Гарнаева.
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