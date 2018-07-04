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Занятую борщевиком площадь в Подмосковье сократят на 18 000 гектаров в 2018 г
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2018, 12:07
Как рассказал РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в 2018 году площадь, которая занята борщевиком Сосновского, нужно сократить на 18 000 гектаров, в этом году против растения уже было обработано более 1 тысячи гектаров земли.
Он рассказал также, что ежегодно планируется выделять 298,1 миллиона рублей на борьбу с борщевиком. В этом году уже обработали более 1 000 гектаров земли, которая занята растением.
Также министр сообщил о том, что существует проблема борьбы с борщевиком среди собственников территорий.
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