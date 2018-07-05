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Стандарт обслуживания в МособлЕИРЦ составляет 95,7% по итогам первого полугодия 2018 года
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Общество — 5 Июля 2018, 12:15
Как информируется в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, офисы Московского областного единого информационно-расчетного центра соответствует стандартам обслуживания на 95,7% по итогам первого полугодия 2018 года.
Контроль за работой офисов осуществляется в том числе посредством тайных проверок, которые организуются сторонними организациями. Проверяющие обращают внимание на соблюдение единых корпоративных стандартов обслуживания в офисах.
Согласно стандартам, ожидание приёма не должно превышать пятнадцать минут, обслуживание производится в режиме «одно окно – одно обращение», в офисе обязательно наличие пандусов, терминалов для оплаты, электронного табло, соблюдение единого стиля одежды персонала и многих других критериев.
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