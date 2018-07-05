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В июне около 6,5 тыс жителей Люберец поучаствовали в спортивных турнирах и эстафетах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2018, 12:42
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий, за июнь в городском округе Люберцы в спортивных мероприятиях поучаствовали порядка 6500 жителей.
Также он сообщил о том, что 2 июня в рамках проекта «Спорт – в каждый двор» прошло масштабное мероприятие для жителей микрорайона Самолет. Праздник собрал более пятьсот люберчан. 16 июня на территории вейк-парка в Краскове впервые прошел открытый чемпионат городского округа по вейкбордингу. Более тридцати вейкбордистов из столицы, Московской области, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятии.
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