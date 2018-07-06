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Вошла в топ‑10 гастрономических фестивалей июля подмосковная «Царская уха»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июля 2018, 10:48
Как информируется в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат», пятый фестиваль «Царская уха» пройдет 28 июля в поселке Белоомут подмосковных Луховиц, это мероприятие вошло в 10 лучших гастрономических фестивалей июля в нашей стране.
По результатам анализа посещаемости гастрономических событий составлен рейтинг .
Также в рейтинг попали фестивали «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), фестиваль малины в Новоселках (Рязанская область),Праздник огурца в Суздале (Владимирская область), фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романове (Алтайский край), фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах (рядом с Казанью),фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутове (Владимирская область), фестиваль морошки в Тотьме (Вологодская область) и фестиваль «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область).
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