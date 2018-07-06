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Сотрудник «ЗиО‑Подольск» вышел в финал федерального конкурса среди молодежи «Росатома»
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Общество — 6 Июля 2018, 11:01
Как информируется в сообщении пресс-службы предприятия, технолог подмосковного предприятия «ЗиО-Подольск» вышел в финал федерального конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли – 2018» «Росатома».
Всего в конкурсе участвовало сто двадцать шесть молодых специалистов из пятидесяти организаций атомной отрасли. В финал вышли тридцать пять человек. Второй тур конкурса пройдет в рамках I Молодежного конгресса «Росатома», который состоится 26-30 августа в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит в очном формате представить свои проекты жюри. По итогам конкурса планируется присудить двадцать основных премий и 15 –поощрительных. Основная премия конкурса составит 200 000 рублей, поощрительная – 55 000 рублей.
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