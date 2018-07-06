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Около 100 болельщиков ЧМ‑2018 ежедневно посещают около Троице‑Сергиеву лавру в Подмосковье
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Общество — 6 Июля 2018, 11:03
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, ежедневно в Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском районе Подмосковья бывают около ста болельщиков чемпионата мира по футболу, они также интересуются и другими музеями района.
Интерес болельщиков также вызывают различные музеи, которые находятся на территории муниципалитета.
Как сообщает пресс-служба администрации района, за время проведения чемпионата в Сергиево-Посадском районе побывали представители Панамы, Мексики, Колумбии. Были они и на фестивале «Русский мир», число зрителей которого превысило 4500 человек.
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