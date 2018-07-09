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Порядка 5500 кв м асфальтового покрытия отремонтировали на улице 8 Марта в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июля 2018, 11:00
Как говорится в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», в микрорайоне Климовск Подольска на улице 8 Марта отремонтировали около 5500 квадратных метров асфальтового покрытия.
Также сейчас формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Голосование проходит на интернет-портале «Добродел». Жители Подмосковья, в том числе и Подольска, смогут самостоятельно выбрать какие дороги будут включены в план ремонта, где нужно установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку.
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