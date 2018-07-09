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5 многодетных семей из Подольска получили грамоты на фестивале «Православная семья»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июля 2018, 11:02
Как рассказала «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгения Самоделкина, в парке Талалихина Подольска в ходе фестиваля «Православная семья» вручили грамоты от Подольского благочиния 5 многодетным семьям.
8 июля в парке Виктора Талалихина состоялся фестиваль «Православная семья», который посвящен Дню семьи, любви и верности. В программе мероприятия сотстоялись благотворительная ярмарка, праздничный концерт, мастер-классы, аквагрим, фотозона.
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