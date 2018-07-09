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Несколько футболистов‑участников ЧМ обратились за помощью к врачам Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июля 2018, 11:03
Как рассказал РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, к подмосковным врачам скорой помощи обратились несколько футболистов, которые получили травмы на тренировках во время чемпионата мира по футболу, также в скорую помощь региона поступило около десяти вызовов от болельщиков.
Он также сообщил, что от болельщиков также поступило немного вызовов.
Наша страна первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают одиннадцать российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
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