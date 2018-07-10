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Пресс‑конференция спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова пройдет в РИАМО 10 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2018, 10:11
В 14:00, 10 июля в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проведет пресс-конференцию, на которой будут озвучены итоги работы подмосковного парламента за первое полугодие и обозначены планы на осеннюю сессию.
По планам осветить следующие вопросы:
– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2018 году;
– мероприятия Думы в рамках празднования 25-летия парламента;
– мероприятия областного парламента в 2018 году;
– планы Мособлдумы в сфере законотворчества на осеннюю сессию.
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