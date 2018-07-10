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4 новых индустриальных парка создали в Подмосковье в 2018 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июля 2018, 10:44
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области, в этом году в Подмосковье открыли 4 новых индустриальных парка с полностью подготовленной инфраструктурой.
Индустриальные парки запущены в Реутове («Строй Парк», 8,5 гектаров) и Люберцах («Малаховский», 11,6 гектара). До конца года заработают площадки в Серпуховском районе («Оболенский», 130 гектаров) и Лосино-Петровском («Виталан», 8 гектаров).
Кроме того, новые индустриальные парки появятся на территории Подмосковья в 2019 и 2020 году. Это будут площадки с государственным участием – в Пущине, Королеве, Рошале, а также в Одинцовском и Волоколамском районах.
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