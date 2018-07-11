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В Подмосковье 3 быстрые зарядные станции для электромобилей появились на крупных трассах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2018, 10:43
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов, электрозаправки быстрого типа открылись на трассе Москва - Санкт-Петербург, Новорижском и Каширском шоссе в Подмосковье, в регионе также реализуется проект по установке опор освещения с интегрированными в них зарядными станциями.
Неганов также сообщил, что до конца года количество зарядных станций быстрого типа в Подмосковье планируют увеличить до десяти.
Как говорит министр, первым шагом в создании электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье была установка зарядок среднего типа (пополняют аккумулятор электромобиля за 3-4 часа) в количестве почти пятьдесят штук на территории всей Московской области возле ТРЦ. Активность в реализации проекта проявили компании «Ашан» , «Глобус»и сеть гипермаркетов «Верный».
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