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В 13 домах микрорайона Подольска 12 июля временно отключат свет из‑за ремонтных работ
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Общество — 11 Июля 2018, 10:47
Как информируется на сайте МУП «СЕЗ»,12 июля в микрорайоне Климовск Подольска временно приостановят подачу электроэнергии в тринадцати домах из-за ремонтных работ .
В сообщении сказано, - «В четверг, 12 июля, на время проведения работ подольским филиалом ПАО «Мосэнерго» с 9:00 до 15:00 в микрорайоне Климовск не будет подаваться электроэнергия по адресам: улица Рощинская, в домах 16, 18, 20; улица Садовая, в домах 6, 10, 12/13, 16; Рябиновый проезд, в домах 1, 3».
Кроме того, в настоящие время не будет света в домах №№8, 9 по улице Красная и домах №№33, 37Б на улице Школьной.
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