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В России хотят изменить правила регистрации автомобилей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Июля 2018, 10:50
Как информирует 11 июля газета «Коммерсант», в ближайшее время Госдума примет проект закона «О государственной регистрации транспортных средств», дающий возможность регистрировать новые машины у дилеров без посещения Госавтоинспекции .
Еще в 2011 году документ вносился в Госдуму бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (экс-глава ГАИ России), был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор дорабатывался. В июле 2017 года свои поправки к проекту направила ГИБДД.
Должны будут проверить регистрационные данные на машину сотрудники автосалона, передать документы в ГИБДД, изготовить номера, затем, получив согласие от подразделения, передать весь комплект с ключами от машины автовладельцу.
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