12июля 2018
четверг
|
Мобильное приложение для посетителей «Крокус Сити» появится осенью
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Июля 2018, 10:45
Как рассказал в интервью РИАМО первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, многофункциональный комплекс «Крокус Сити» запустит собственное мобильное приложение осенью этого года, с помощью приложения посетители всех объектов «Крокус Сити» смогут узнать о действующих скидках и спецпредложениях.
Агаларов также сообщил, что приложение будет оповещать подписчиков о последних новостях объектов «Крокус Сити», предложениях и действующих скидках, спецусловиях.
Он также добавил, что в настоящие время в «Крокус Сити» действуют скидки для иностранных гостей, которые приехали в нашу страну на матчи чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля по паспорту болельщика можно получить скидку 10% в океанариум и во все бутики, магазины и рестораны на территории «Крокус Сити».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
утром +20 +22 днем +23 +25
Котировки
Партнеры