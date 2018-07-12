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Гигантский осьминог в «Крокус Сити Океанариуме» любит поиграть в кубик Рубика
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Общество — 12 Июля 2018, 10:49
Как рассказал в интервью РИАМО первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, гигантский осьминог Владя, живущий в подмосковном «Крокус Сити Океанариуме», умеет открывать банки и играть с корабликами и кубиком Рубика.
Год назад в океанариуме поселилась самка гигантского тихоокеанского осьминога Владя, доставившую в Подмосковье из Владивостока. Гигантские осьминоги - крайне сообразительные и умные беспозвоночные. Они могут разгадывать головоломки, находить выходы из запутанных лабиринтов, а главное, имеют способность обучаться не только на своем опыте, однако и наблюдая за другими особями.
Агаларов сообщил о том, что еду Владе предлагают в банке. Осьминогу приходится самостоятельно раскручивать банку, поэтому Владя считает, что добывает пищу сама.
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