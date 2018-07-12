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Вторая часть обучающего курса для глав муниципалитетов Подмосковья стартовала в Сколкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2018, 10:56
Как сообщает корреспондент РИАМО, второй модуль обучающей программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области» для глав муниципальных образований Подмосковья стартовал в Московской школе управления «Сколково».
Участниками курса являются авторы лучших проектов по развитию территорий муниципальных образований Подмосковья отобранные в ходе конкурса, начавшийся в феврале этого года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из шестидесяти семи муниципальных образований Подмосковья заявки на конкурс подали пятьдессят. Комиссия, которая состоит из представителей министерств и ведомств региона, а также приглашенных экспертов, выделила десять наиболее перспективных проектов, которые предполагают развитие туризма, промышленности, высоких технологий, логистических хабов и деловых центров.
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