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Около 70 вызовов поступило в систему‑112 Подмосковья от иностранцев за время ЧМ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2018, 11:18
Как рассказал РИАМО в понедельник представитель пресс-службы системы-112, иностранные болельщики обратились в подмосковную систему-112 69 раз за время проведения ЧМ по футболу.
Собеседник агентства сообщил, что большая часть вызовов носила справочно-консультационный характер.
В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в столице прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.
Впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства Россия. Игры проходили в одиннадцати российских городах, в том числе в Москве.
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