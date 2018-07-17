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Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья проведут прием граждан в Подольске 20 июля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июля 2018, 12:16
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации городского округа, уполномоченные сотрудники Госадмтехнадзора Московской области примут жителей Подольска 20 июля, приём пройдет с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи.
В сообщение сказано, - «В пятницу, 20 июля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной приём граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления административно-технического надзора Московской области» .
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