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Магазины Королева проверят на соблюдение закона о реализации алкоголя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июля 2018, 12:18
Как рассказал руководитель администрации Королева Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram, администрация Королева проведет проверку всех магазинов города на предмет соответствия законодательству о реализации алкогольной продукции.
В Королеве 16 июля прошло совещание по вопросам торговли, которое возглавил руководитель администрации города, также в нем приняли участие представители правоохранительных органов и Госадмтехнадзора.
Дальнейшую борьбу с несанкционированной торговлей также обсудили на совещании . Копцик отметил, что в последнее время ситуация с беспорядочной торговлей в городе значительно улучшилась благодаря регулярным рейдам сотрудников администрации и полиции.
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