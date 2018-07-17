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21 июля акция по раздельному сбору мусора пройдет в парках Люберец
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Общество — 17 Июля 2018, 12:25
Как информируется в группе парков в соцсети «ВКонтакте», 21 июля в парках подмосковных Люберец состоится традиционная экоакция по раздельному сбору мусора.
С 12:00 до 15:00 пройдет акция . В парке «Наташинские пруды» акция состоится недалеко от входа со стороны улицы Шевлякова. В Центральном парке волонтеры ждут участников возле входа в парк со стороны Октябрьского проспекта. Могут участвовать все желающие.
На переработку жители могут принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке подлежат изделия под номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые пакеты без маркировки, стекло, макулатуру, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции батарейки, ртутные лампы, градусники, ветошь, твердый пластик без маркировки, любой пластик с маркировкой 3 и 7.
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