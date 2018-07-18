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Около 2,5 млн руб могут потратить на капремонт лаборатории в больнице Подольска
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Общество — 18 Июля 2018, 11:01
Как информируется на сайте госзакупок, в подмосковном Подольске на капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории в городской клинической больнице могут потратить порядка 2,5 миллионов рублей.
По данным технического задания, которое опубликовано на сайте, государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» опубликовало закупку на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница», клинико-диагностическая лаборатория, корпус №9. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 2 452 829,21 рублей. Источник финансирования – бюджет Московской области на 2018 год.
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