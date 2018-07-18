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Минтранс не планирует открывать новые маршруты по рекам Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июля 2018, 11:18
Как сообщил РИАМО 18 июля представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в этом году не планируется открывать новые речные маршруты по рекам Подмосковья, во время летней навигации водным транспортом в регионе пользуется порядка 35 000 пассажиров.
Собеседник агентства добавил, что на территории Московской области работают 2 перевозчика по 3-м межмуниципальным маршрутам внутреннего водного транспорта, на которых отдельным категориям граждан предоставляются льготы: порт Серпухов, маршрут «причал Серпухов – причал Сады», порт Коломна, маршруты «причал Бочманово (Коломна) – причал Притыка», «причал деревня Андреевское – причал город Лыткарино»).
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