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В России разработают правила совместных поездок на автомобилях
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2018, 11:19
Как информирует газета «Коммерсант», 19 июля в правительстве РФ начали разрабатывать правила карпулинга, то есть совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов .
Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу РФ создать рабочую группу, которая будет заниматься урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей.
По мнению правительства , в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка.
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